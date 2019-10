Grossi spuntoni di ferro arrugginiti fuoriescono dalle mattonelle di un marciapiede dissestato situato in via Monticelli Teodoro Abate, al rione Casale, a pochi metri da una scuola d'infanzia. "Da lì ci passano ogni giorno decine di bambini - dichiara una residente del posto- fra cui mio figlio di tre anni, che stava per caderci sopra. Dopo le numerose richieste di intervento andate a vuoto, spero che qualcuno intervenga, prima che un bambino si faccia male".