Fontana circondata da discarica abusiva: "Tutti fanno finta di nulla"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice sullo scenario di degrado che circonda la fontana pubblica dell’Acquedotto Pugliese che si trova in contrada Torre Rossa, nelle campagne di Tuturano. Quella che per molti abitanti della zona è l’unica fonte di approvvigionamento idrico è al centro di una vera e propria discarica abusiva, rimpinguata quotidianamente dagli incivili.

Scusate, ma nessuno parla mai dell’inciviltà che ogni giorno si consuma in contrada Torre Rossa, nelle campagne di Tuturano. Nessuno denuncia, nessuno vede, nessuno fa qualcosa. A me non sembra giusto che l'unico bene comune di questa zona sia seviziato e stuprato ogni giorno da barbari e incivili, i quali non solo non rispettano un "dono" prezioso come "l'acqua", ma non hanno la consapevolezza che deturpano un paesaggio incantevole inquinandolo.

Tutti sanno, tutti tacciono, forse e dico forse è giunto il momento di effettuare più controlli sia di notte che di giorno, forse è il momento di denunciare: l'acqua e l'ambiente sono beni preziosi, la suddetta fontana dà acqua a molta gente, per bere e cucinare, perché non vi è un servizio di acquedotto in questa zona.