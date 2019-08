"Aiutateci a trovare Bea, offriamo ricompensa"

La mattina dell'11 agosto Bea si è allontanata da casa in Via Osanna (rione Cappuccini) e non è più tornata. È bianca a macchie nere con una particolare macchietta nera sul muso, taglia media, pelo medio-lungo.

"Sono nella disperazione più totale, è come una figlia per me, vi prego aiutatemi a riportarla a casa! Se doveste vederla chiamate immediatamente al 3246216065 (Serena) oppure 3403458887 (Stefania). Offriamo ricompensa a tutti"