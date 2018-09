ll Centro per l'Impiego Brindisi più affollato di un locale

BRINDISI - Grande successo per il Centro per l'Impiego Brindisi in controtendenza con la crisi cittadina il Cpi è frequentatissimo sin dalle prime ore del giorno. Nonostante nel centro di Brindisi attività commerciali e di intrattenimento chiudano, in via Cappuccini c'è un locale caratterizzato dalla movida sin dalle prime ore del giorno. Gente di ogni estrazione sociale si ritrova lì passata la mezzanotte e, come in un caffè filosofico, racconta la propria vita, i propri studi e le sue capacità.

In questo X Factor cittadino anche aver fatto l'animatore diventa importante, vista la domanda caratterizzata da una scarsa offerta. L'ambiente è spartano,neanche una panchina o il wi-fi gratuito, niente aria condizionata o riscaldamento in inverno, non bisogna essere in coppia, non c'è il dress code e l'ingresso gratuito. Pochi impiegati con troppa esperienza animano le giornate. Qui le teorie del proibizionismo vengono meno; infatti, nonostante non si venda alcol, l'addetto alla sicurezza ha sempre un gran da fare.

Data l'alta affluenza il gestore non accetta prenotazioni, così gli intervenuti si autogestiscono per entrare in scena e sfoderare il proprio talento. Ma la cosa più importante è che non si vince nulla, nessun premio, nessuna promessa di diventare famosi, insomma una giornata diversa in alternativa alla routine dell'attesa di una telefonata sul proprio divano. Il successo di questo locale ha determinato la chiusura di molti omologhi della provincia che avevano provato a fargli concorrenza. Ciò ha determinato il riversarsi nel capoluogo di frequentatori da tutta la provincia. Per l'anno prossimo è prevista una ristrutturazione rivoluzionaria voluta direttamente dal Ministro del Lavoro, chissà se questa scelta porterà ancora più affluenza e attrazioni per gli avventori o la possibilità di aumentare il personale. Unico neo la chiusura nel weekend e nelle ore serali. Chissà se il titolare ci sta ripensando.