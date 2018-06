Invasione di blatte al Casale: "Si può vivere in queste condizioni?"

Siamo al Casale, quartiere residenziale, ma si può vivere in queste condizioni? È possibile che noi da soli dobbiamo organizzarci con quanto possiamo per cercare di limitare un minimo l’assalto ogni sera di migliaia e migliaia di blatte sui nostri balconi e nelle nostre case mentre chi è preposto non fa assolutamente nulla. Le fogne pullulano di questi esseri e sono ormai anni chi non viene fatta una vera disinfestazione è una pulizia dei tombini mentre noi cittadini paghiamo tari e tutti gli annessi e connessi e viviamo tra blatte topi erbacce e sporcizia.Neppure nell’Africa più sperduta.