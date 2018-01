La segnalazione: "Caduta calcinacci dal cavalcavia Sant'Elia-Sant'Angelo"

BRINDISI – “E’ normale che un ponte si trovi in queste condizioni?”. Un cittadino manifesta una certa preoccupazione per un grosso pezzo di intonaco che da tempo si è staccato dal cavalcavia della circonvallazione di Brindisi che collega il rione Sant’Elia al Sant’Angelo. Come si vede nella foto inviata dal lettore, sul bordo inferiore del ponte si è aperta una piccola falla.

“Abbiamo segnalato questo problema già la scorsa estate – spiega il cittadino – ma ad oggi nulla è stato fatto. La situazione, anzi, è peggiorata”.

Lo stesso cavalcavia diede dei grattacapi già nel settembre 2016, quando un tratto di strada venne chiuso al traffico per consolidare la struttura, a seguito di una pioggia di calcinacci riversatasi sull’asfalto. “Ci auguriamo – conclude il cittadino – che gli enti competenti facciano le verifiche del caso”.