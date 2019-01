I lampioni se ne cadono a pezzi in via Alfredo Panzini, al rione Sant’Elia, e nessuno interviene. Questa la segnalazione, corredata da video, di una residente. Come si vede nelle immagini, la lampada, sferzata dal vento, barcolla pericolosamente.

