Lampioni spenti per un guasto: "Da maggio strada al buio, ignorate le segnalazioni"

BRINDISI – Le ripetute segnalazioni dei cittadini non sono servite a nulla. Dalla fine del mese di maggio via Aleardo Aleardi, al rione Paradiso, è al buio. I lampioni dislocati lungo una direttrice di 100 metri sono tutti spenti. Stando alle informazioni acquisite dai residenti, sarebbe sufficiente sostituire una componente di un pozzetto per ripristinare l’impianto di illuminazione. Ma al momento tutte le richieste di intervento sono cadute nel vuoto.

E i disagi non mancano. “Approfittando del buio – spiega un cittadino – i ragazzini fino all’una di notte disturbano la nostra quiete, suonando ai citofoni. Ma c’è in gioco anche una questione di sicurezza dei pedoni. Quanto ancora dovremo aspettare, prima che venga riparato il guasto”.