Lampioni spenti: "Incrocio pericolosissimo vicino al palazzetto"

BRINDISI – “Pericolosissimo”: è così che un cittadini definisce l’incrocio situato in corrispondenza del poligono di tiro, lungo la complanare che collega il rione Sant’Elia al quartiere La Rosa. Il crocevia, come si vede nelle foto, è completamente al buio. I lampioni sono spenti. Gli unici accesi sono quelli del parcheggio del PalaPentassuglia, a centinaia di metri dalla complanare. “La zona – dichiara il lettore – è avvolta dalle tenebre. Deve per forza scapparci il morto prima di fare qualcosa”.