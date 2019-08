La fioriera diventa in pattumiera: degrado e inciviltà davanti al bastione

Le fioriere sono state trasformate in cestini. Lattine e bottiglie di vetro si intrecciano fra le foglie di una pianta grassa, facendo sprofondare nel degrado il marciapiede antistante al bastione di Porta Mesagne. Non solo. Il piccolo giardino realizzato fra il monumento e il capannone dell’Enel versa in evidente stato di abbandono.

Questa la situazione alle porte del centro storico di Brindisi. L’opera, risalente ad epoca aragonese, è sempre più segnata dall’incuria. Le erbacce che crescono sulle mura non sono ancora stata sradicate. I fari installati sul marciapiede non sono ancora stati ripristinati del tutto. E gli incivili ci mettono lo zampino, facendo di una fioriera una pattumiera.