Linea di mezzeria assente: rischio di scontro frontale in città

BRINDISI - Segnalo la totale mancanza della linea di mezzeria in Via Marco Biagi (Zona Casale/Paradiso) a partire dallinizio della strada entrando da via Egnazia di fronte alla caserma dei Vigili del fuoco e aseguire lungo tutto il percorso. Il problema si pone soprattutto nei pressi dei punti di svolta dove non c'è visibilità alcuna della strada.

Accade tantissime volte di trovarsi di fronte auto che tendono a non tenere la propria destra. Il rischio di impattare è notevole e spesso ci sono automobilisti che sbucano di fronte a velocità sostenuta con ciò che ne consegue. Da un paio d'anni oltretutto la situazione è diventata ancora più complessa, in quanto alcuni istituti scolastici hanno aperto i cancelli di accesso anche da via Biagi, per cui i volumi di traffico in oRario di ingresso e uscita da scuola, è aumentato a dismisura. Per non parlare della sosta scriteriata di chi attende i figli all'uscita, con auto parcheggiate disordinatamente invadendo spesso e volentieri anche la carreggiata.

Ma questo è altro problema non secondario, certo. Tornando alla linea di mezzeria, se la si facesse, lo auspico, consentirebbe di ridurre al minimo il rischio impatto frontale, vista la funzione di delimitazione tra carreggiate che svolge anche ai sensi del codice della strada. Sarebbe il caso di girare questa segnalazione al Comando dei Vigili ed all'ufficio competente del Comune. Invito i vigili a stare una mezz'ora all'ingresso di via Biagi per toccare con mano cosa significa tenere la destra e trovarsi di fronte una macchina nel punto di svolta. Grazie