Sant'Elia: dopo i lavori, marciapiede impraticabile

BRINDISI – Dopo i lavori sulle condutture, marciapiedi lasciati in balia del degrado. Lo segnalano i residenti di via Arturo Martini, al rione Sant’Elia, dove un tratto di strada di recente è stato interessato da un cantiere allestito dall’Acquedotto Pugliese. Va detto che una volta terminato l’intervento, l’azienda ha ripristinato le basole della porzione di marciapiede di propria competenza. La parte restante del marciapiede, però, da due settimane è off limits per i residenti, che chiedono, con una certa sollecitudine, un intervento delle forze dell’ordine.