Marciapiedi sporchi dopo la raccolta dell'umido: disagi per i residenti

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino residente in viale Porta Pia, al rione Santa Chiara.

Il tratto di marciapiede che si trova di fronte al nostro condominio si trasforma in una pattumiera a cielo aperto, ogni volta che viene raccolto l’umido. Come si può vedere nella foto, dai sacchetti depositati la sera precedente fuoriescono rifiuti organici di ogni genere. Gli scarti di cibo restano lì per giorni interi, emanando un fetore insopportabile. Quando usciamo dal portone dobbiamo fare attenzione a non calpestare ossicini di pollo e scarti di ogni genere, per non parlare dei liquidi che fuoriescono dalle buste. Per questo invitiamo la ditta preposta alla raccolta dei rifiuti a curare con maggiore attenzione la pulizia dei marciapiedi, dopo la raccolta dell’umido.