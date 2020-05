Incivilta senza limiti: via D'Annunzio trasformata in un "mobilificio"

BRINDISI - Hanno svuotato la casa e hanno abbandonato i mobili sul marciapiede. Un angolo di via Gabriele D'Annunzio, al rione Paradiso, è statotrasformato in una discarica a cielo aperto. A ridosso di una palazzina giacciono mobili di vario tipo, sedie, un elettrodomestico, un materasso e persino un passeggino. I residenti sono indignati per questo gesto di inciviltà. Quei mobili, infatti, si trovano lè da circa una settimana. Nonostante le segnalazioni di alcuni cittadini, nessuno è ancora intervenuto per porre fine a questo scempio.