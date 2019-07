Mozziconi sulle scale e bottiglie come posacenere: inciviltà al Perrino

Bottiglie usate come posaceneri e abbandonate sui davanzali. Mozziconi di sigaretta gettati sui gradini. Persone che fumano nelle rampe. Arrivano dall’ospedale Perrino queste deprecabili manifestazioni di inciviltà. Come segnalato da un lettore, la puzza del fumo di sigaretta arriva fino all’Utic (Unità di Terapia intensiva cardiologica).

Ma il rispetto delle norme di igiene e di sicurezza in una struttura sanitaria evidentemente non sta minimamente a cuore di quei fumatori incalliti che non resistono proprio alla tentazione di accendersi una sigaretta in ospedale. Di cicche, comprese quelle depositate nella bottiglietta collocata sul davanzale della finestra, se ne contano a decine