Parco Cillarese: "Niente cestini lungo il canale, rimediano i cittadini"

BRINDISI – “Il viale del parco Cillarese che costeggia il canale è del tutto sprovvisto di cestini getta carte. Suggerirei di installarne qualcuno, per contribuire al decoro dell’area”. Questa la proposta di un abituale frequentatore del polmone verde brindisino. In effetti la zona del parco Cillarese solcata dal corso d’acqua che sfocia nel porto non è munita di bidoncini.

“Alcuni cittadini – spiega l’autore della segnalazione – hanno appeso una busta di plastica alla balaustra che separa il viale dal canale, per evitare che gli utenti gettino i rifiuti per terra. Bisogna considerare che la zona del canale è frequentata da tanti bambini attirati dalla anatre, alle quali lanciano del mangime contenuto in bustine di plastica. Qualcuno, però, non sapendo come disfarsene, ha la cattiva abitudine di lasciare gli involucri per terra”.

Il cittadino chiarisce di non aver alcun intento polemico. “La mia è solo una proposta – prosegue – per migliorare la vivibilità del parco. Negli ultimi mesi, dalla riapertura dei servizi igienici al ripristino dell’impianto di illuminazione, si sono fatti grossi passi in avanti. Credo non costi nulla aggiungere qualche cestino lungo il canale”.