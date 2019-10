"Pedaliamo insieme a Punta del Serrone": passeggiata in bici aperta a tutti

Domenica 27 ottobre, l'associazione Fiab Brindisi propone una pedalata aperta a tutti a Punta del Serrone e lungo il litorale brindisino. Il percorso di circa 20 Km, partendo dalla città, si snoderà su strade asfaltate e su alcuni tratti di sterrato lungo la costa. Appuntamento ore 9 in piazza della Vittoria, partenza ore 9.30. Rientro ore 12.30. Difficoltà facile. Bicicletta consigliata: Mtb, gravel, city bike.

Partecipate in modo responsabile: - Ricordate che il buon senso impone l’uso del casco e che il viaggiare in bici non ci esime dal rispetto dello codice della strada. - L’associazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso della giornata. - Controllate che la vostra bicicletta sia a posto, le ruote siano gonfie, che i freni frenino. Per maggiori informazioni scrivere a fiab.brindisi@gmail.com