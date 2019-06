Via Benvenuto Cellini, al rione Sant’Elia, è ridotta a una discarica a cielo aperto. Un tratto di marciapiede è del tutto impraticabile a causa dei cumuli di tubi di gomma, misti ad altri rifiuti di vario genere, abbandonati dagli incivili. Come segnalato da un lettore, l’intera strada versa in condizioni di inaccettabile degrado. La situazione, per i residenti, è diventata insostenibile.