I ragazzi della “Pisacane” si ritrovano dopo 50 anni: con loro anche la maestra Francesca

Dopo più di 50 anni, i “ragazzi” della V H della scuole elementare Carlo Pisacana, oggi Livio Tempesta, hanno ritrovato la maestra Francesca Vigneri, ancora in splendida forma. In un amarcord dai toni nostalgici sono stati rinverditi tanti aneddoti depositati nei cassetti della memoria, in un ideale viaggio a ritroso nel temo, fino alla metà degli anni ’60. Nel frattempo gli scolari sono diventati genitori e nonni, ma quel periodo di spensieratezza fra i banchi di scuola resta un dolce ricordo.

All’incontro hanno partecipato Pierino Palazzo, Antonia Lippolis, Mariarita Famulari, Natalia Inglese, Iolanda Africa, Patrizia Vergari, Anna Romanazzi, Franca De Giorgio, Rino Viva e Rino Ribezzi .