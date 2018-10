San Pietro e le buche nell'asfalto: sicurezza a rischio

SAN PIETRO VERNOTICO - Vorrei segnalare la presenza di 2 buche abbastanza grandi presenti nella via Felice Cavallotti a San Pietro Vernotico. Da marzo che invio continui solleciti tramite Pec al Comune e ai vigili urbani, che ricevono la mail di posta certificata e la archiviano senza nessun intervento.

Con l'insediamento della nuova amministrazione pensavo che la situazione si risolvesse e ad oggi ancora non è stato effettuato nessun intervento (in altre zone del paese invece sono state coperte). Ovviamente tra il caldo e le piogge varie la situazione va lentamente peggiorando e le macchine che transitano sono costrette a fare le manovre più assurde per poterle evitare rischiando di urtare i pedoni sul marciapiede o le macchine in sosta.

Io, residente in quella via da più di 30 anni cheido e pretendo che venga ripristinato il manto stradale in quanto ho sempre pagato le tasse, compresa la tanto famigerata Tasi (ricordiamo Tassa sui servizi indivisibili) in cui ricade anche la manutenzione delle strade. Mi affido alla testata giornalistica per cercare di sbloccare la situazione quanto prima. Grazie