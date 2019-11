San Pietro, scuola circondata da degrado e sporcizia

SAN PIETRO VERNOTICO - Sporcizia, degrado, disordine d incuria regnano sovrani lungo i marciapiedi e le aree esterne che circondano la scuola Primaria e dell'Infanzia Alcide De Gasperi del comune di San Pietro Vernotico. Marciapiedi disastrati, sporchi e pieni di immondizia da tempi immemori. Sassi, fogliame, pericoli di ogni sorta, contatori disastrati.

Quanto illustrato nelle foto non rende pienamente di quello che è il senso di decoro e di ordine pubblico che risalta ai nostri bambini giornalmente nel tragitto che li accompagna a scuola. Nonostante siano trascorsi oramai quasi due mesi dall'avvio delle lezioni e da più voci siano partite richieste di intervento e solleciti indirizzati alle amministrazione cittadina. Forse si aspettano le elezioni politiche per programmare i ripristini o che qualcuno si faccia male per giustificare il ricorso all'assegnazione dei ripristini in somma urgenza.

Eppure i cittadini pagano per avere dei contratti che contemplano (quantomeno) la pulizia e il decoro costante e programmatico di tutte le aree ricandenti all'interno del territorio comunale, comprese le scule che essendo destinate ai bambini dovrebbero essere maggiormente considerate e mantenute in ordine.