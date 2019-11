San Pietro Vernotico: "Quando basta un temporale"

Nelle giornate di sole è facile dimostrare di saper fare le cose per bene...poi, all'improvviso arriva la pioggia e ci fa capire che esiste una netta distinzione tra il fare le cose ed il saperle fare secondo correttamente e secondo il principio della Regola d'arte. Pulizia e mantenimento dei canali non significa solo tagliare grossolanamente l'erba per farli sembrare apparentemente puliti, ma asportarne correttamente e completamente tutti i detriti, rifiuti e sedimentazioni che si sono accumulati nel tempo, avvalendosi dei mezzi idonei allo scopo, per prepararli in modo che all'arrivo delle piogge e dei temporali, siano in grado di far defluire correttamente le acque ed evitare possibili condizioni di disagio e/o di emergenza.