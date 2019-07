"Cane segregato su un balcone e picchiato: uno strazio"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore su un presunto caso di maltrattamenti su un cane, a Brindisi

Uno strazio che va avanti da fine aprile, da un balcone di Viale Aldo Moro arrivano le urla e il pianto una povera cagnetta, tenuta segregata in quei pochi metri. Più volte sono state sollecitate le forze dell'ordine ma senza successo, in quanto non hanno mezzi per intervenire nonostante i video a disposizione. La povera cagnetta viene picchiata tutti i giorni e dalla finestra io vedo tutto.

Se piange se abbai escono a picchiarla. Ogni sera rientro in casa con il magone, e spero che la piccola non pianga o che non le scappi la pipì altrimenti escono a darle botte. Spesso quando la sento gridare per le botte mi sono sentita male e ho pianto anche io. Come si può intervenire. Come la si può aiutare. Certa gente non merita di prendere dei cani, e poi che senso ha prenderli per poi tenerli su di un balcone con la serranda tirata giù.