Un Ipad mini 4 con copertura beige è stato smarrito ieri (sabato 29 dicembre), in un zona fra il parcheggio interno dell’ospedale Perrino di Brindisi e via della Torretta, nei pressi del Famila e del negozio Bimbostore. Il dispositivo appartiene a un professionista ed è di importanza fondamentale per il suo lavoro. Se qualcuno dovesse averlo visto, è invitato a contattare l’utenza 3496427484.