Complanare Bozzano-Santa Chiara: "Strada dissestata, serve un intervento urgente"

Sono anni ormai che a Brindisi la strada complanare della SS 16 che conduce dal quartiere Bozzano verso il quartiere Santa Chiara passando per l'incrocio tra i quartieri S.Elia e S.Angelo necessita di interventi di ripristino di tutto il manto stradale. Questa mattina una moto che percorreva il tratto di strada all'altezza tra Bozzano e Sant'Angelo è finita con la ruota anteriore in una delle profonde crepe createsi nel manto stradale e solo un miracolo ha evitato che il conducente non riportasse gravi conseguenze.

Gli automobilisti sono costretti a fare gli slalom e a occupare spesso l'altra corsia per evitare le buche. Con l'avvicinarci delle piogge poi la situazione può solo che peggiorare. In questi giorni la strada viene utilizzata da molti più automobilisti che per evitare i rallentamenti dovuti ai lavori in corso sulla SS16 optano per questo tratto di strada nella speranza di accorciare i tempi di percorrenza.

Ricordiamo che in base all’art. 2043 del Codice Civile, le amministrazioni comunali sono responsabili della manutenzione del manto stradale per cui sarebbe lecito denunciare il comune per la strada dissestata che ha causato un danno a cose e persone, inoltre, l’art. 2051 del C.C. permette di contestare alla Pubblica Amministrazione un danno cagionato da cose in custodia”, in quanto le strade sono beni che comuni e provincie sono tenuti a curare.

Ovviamente in quanto cittadini onesti desideriamo il bene della città e considerato che alle famiglie Brindisine è chiesto di ottemperare puntualmente al pagamento dei tributi chiediamo con urgenza agli amministratori locali di intervenire nel ripristinare e mettere in sicurezza questo tratto di strada.