Il pericolo per automobilisti e motociclisti è evidente. Eppure da settimane un tomino dissestato che si trova all'altezza dell'incrocio fra viale Caravaggio e via Arturo Martini, al rione Sant'Elia, è circondato da tre transenne. Le barriere di ferro vengono sfiorate in continuazione da auto e autobus. Fortunatamente non si sono egistrati ancora danni. Ma è ora di intervenire, prima che qualcuno si faccia male.