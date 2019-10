Si trova a poche decine di metri da una scuola elemantare. Nonostante rappresenti un pericolo per i pedoni, da due mesi non viene riparato un tombino rotto situato in via Mantegna, al rione Sant'Elia. Il coperchio di ferro è circondato da mattonelle dissestate. In un punto si apre un varco che potrebbe trasformarsi in una trappola per un bimbo sfuggito al controllo di un genitore. Per questo è necessario un immediato intervento di ripristino di questo tombino malconcio.