E' fin troppo evidente il pericolo rappresentato da un tombino scoperto situato in via San Domenico Savio, strada che costeggia parco Di Giulio, al rione Sant'Angelo. Un cittadino ha inviato in redazione un paio di foto che documentano come la voragine che si apre sull'asfalto non si indicata da nessun segnale. Quel vuoto puòò trasformarsi un una trappola per i motociclisti. Per questo occorre effettuare con urgenza un intervento di messa in sicurezza.