Gattino smarrito trovato al rione Casale: "Qualcuno se ne prenda cura"

Un gattino smarrito è stato ritrovato oggi pomeriggio (venerdì 20 settembre) in via Tito Minniti, al rione Casale. Indossa un collare di colore viola, con un campanellino. Il micio è stato trovato da una cittadina, che se n'è subito preso cura, dandogli da mangiare e portandolo dal veterinario. Ma la stesse non potrà prendersene cura. Per questo lancia un appello affinché qualcuno si occupi del gatto, nel caso in cui i proprietari non dovessero riportarlo a casa. Adesso il piccolo si trova in un complesso di abitazioni situati in via Tito Minniti 22, sempre al rione Casale.