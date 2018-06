E' mai possibile che ancora si verificano situazioni del genere? Possibile che non esiste nessuno che possa controllare tale malcostume?La cosa vergognosa è che tutti i giorni è così e sulle due strade in questione (via Castello e via Cittadella nuova), i marciapiedi sono invasi di escrementi di cane. A Voi di Brindisi Report la cortese segnalazione con la speranza che qualcuno possa intervenire.