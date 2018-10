Zona antiracket: il degrado continua. "Le segnalazioni cadono nel vuoto"

BRINDISI – Fra erba incolta, sacchetti che giacciono sul marciapiede e foglie che si accumulano sul bordo della strada, continua a versare nel degrado, nonostante le numerose segnalazioni, la zona antiracket del quartiere Paradiso che si trova alle spalle delle attività commerciali di via della Torretta. Da anni i residenti si lamentano della scarsa attenzione nei confronti del decoro urbano, in questo angolo di periferia.

"Siamo stanchi – spiega un cittadino che ha inviato in redazione le foto a corredo dell’articolo – di questa situazione. Non è più tollerabile tale disinteresse nei confronti di questa parte della città. Qui servono degli interventi straordinari per ripristinare il decoro. Ma soprattutto è importante svolgere con regolarità gli interventi ordinari”.