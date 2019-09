Servizio civile: 60 progetti finanzianti nel Brindisino, come partecipare

BRINDISI – C’è tempo fino alle ore 14 di giovedì 10 ottobre 2019 per presentare domanda di partecipazione ad uno dei 3.797 progetti che si realizzeranno tra il 2019 e il 2020 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Progetti che hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. Nel Brindisino sono stati finanziati 60 progetti tra Fasano, Cisternino, San Vito dei Normanni, Latiano, Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Donaci, Cellino San Marco, Mesagne, Oria, Erchie, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna e San Michele Salentino.

Sono 39.646 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. Sono in particolare 20.223 i posti disponibili nei 1.454 progetti da realizzarsi in Italia presentati dagli Enti iscritti all’Albo del Servizio civile universale o all’Albo nazionale. Sono, invece, 16.276 quelli disponibili nei 2.046 progetti presentati dagli Enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome che si svolgeranno nei rispettivi territori.

All’estero sono 130 i progetti che vedranno impegnati 951 operatori volontari. Infine, sono 167 i progetti “con misure aggiuntive” che consentiranno a 2.196 giovani di cogliere le opportunità introdotte dalla recente riforma del servizio civile universale: un periodo di servizio di 1, 2 o 3 mesi in un altro Paese dell’Unione Europea oppure, in alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari della stessa durata.

Come partecipare

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Nella sezione “Selezione volontari Sc” ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Mesagne

Per facilitare i volontari e avviare una gestione unitaria, per il comune di Mesagne - che rientra tra i comuni che fanno riferimento al comune di San Marzano di San Giuseppe in qualità di Comune capofila - è stato predisposto il portale www.giovaniperilfuturo.it dove è possibile reperire tutte le informazioni ed i progetti degli enti coinvolti. Di seguito il link per prendere visione dei progetti ai quali ha partecipato Mesagne e per i quali saranno selezionati 4 giovani per progetto: http://www.sanmarzano-ta.gov.it/index.php/servizio-civile-nazionale/407-servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-per-la-selezione-di-39-646-volontari.

E’ stato programmato un incontro aperto - martedì 24/09 alle ore 17,30 presso “Lab Creation” - al quale parteciperanno il sindaco Toni Matarrelli, il consigliere regionale Mauro Vizzino, l’assessore alla politiche sociali Anna Maria Scalera, il consigliere delegato alle politiche giovanili Vincenzo Sicilia, il responsabile dell’area sociale e culturale Concetta Franco, l’assistente sociale Francesca Praticò, i progettisti Damiano Cavallo e Ezia Nacci. Nel corso dell’iniziativa verranno illustrati ai partecipanti i 3 progetti approvati per il nostro territorio e le modalità per parteciparvi. Per ulteriori informazioni è disponibile anche l’indirizzo e-mail: serviziocivile@giovaniperilfuturo.it. E’ possibile presentare domanda di partecipazione fino alle ore 14 di giovedì 10 ottobre collegandosi a: https://domandaonline.serviziocivile.it/