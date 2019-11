Settimana del Baratto, in vacanza a Brindisi senza spendere un euro

La Puglia anche quest’anno aderisce all’undicesima Settimana del Baratto. Di che cosa si tratta?

La Settimana del Baratto è un’iniziativa che coinvolge direttamente i B&B italiani affiliati al portale https://www.bed-and-breakfast.it/it/, che mettono a disposizione le loro strutture offrendo un soggiorno gratuito in cambio di beni e servizi, come succede ormai da undici anni, durante la terza settimana del mese di novembre (dal 18 al 24).

La pratica dello scambio associata al piacere del viaggio e di alloggio in strutture familiari, tutte presenti sul sito www.settimanadelbaratto.it è ormai assodata e di successo. In questo luogo virtuale domanda e offerta si incrociano, si contratta e infine ci si accorda: questo è cioè il punto d’incontro tra i viaggiatori e i gestori dei bed and breakfast. I primi si propongono per attività manuali, creative e didattiche, oppure offrono beni propri, in cambio di un pernottamento, mentre i secondi pubblicano i loro desideri, mettendo a disposizione gratuitamente la propria ospitalità.

Anche nella nostra regione sono varie le strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa: basta verificarlo su https://www.settimanadelbaratto.it.it/baratto/brindisi e poi confrontare le disponibilità con la “lista dei desideri” degli albergatori, incrociarla con le proprie capacità o possibilità e il gioco e fatto. Vacanza in cambio di oggetti o servizi! Davvero stimolante e divertente, senza spendere un euro.