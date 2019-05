Da Brindisi il tifo dei nonni per Sofia Sole Cammarota, principessa di The Voice

BRINDISI – Nonna Franca e nonno Ennio Micaletti hanno gli occhi lucidi e il cuore gonfio di emozione quando pensano alla prima esibizione in tv, in diretta su Rai Due, della principessa di casa, Sofia Sole Cammarota: ha 16 anni, e una voce che ha incantato i giudici del talent show The Voice, conquistando Gigi D’Alessio. Ora è diventata anche la “principessina” del coach napoletano che l’ha voluta nel suo team dopo aver sentita cantare.

Orgoglio dei nonni, entrambi brindisini che l’hanno seguita nella loro casa al quartiere Casale, assieme agli zii e ai cugini. E’ qui, di fronte al mare, che Sofia Sole Cammarota, torna quando ci sono le vacanze e gli impegni di lavoro di mamma e papà lo permettono. Sono i primi fans della giovanissima approdata alla gara serale dopo aver superato una serie di selezioni tra giovani talenti del canto. E lei talentuosa lo è, stando sia al gradimento dei coach che del pubblico in studio che ha seguito la seconda puntata del talent di prima serata condotto da Simona Ventura. Pioggia di like anche sui social, dove la ragazza conta già su 22mila followers.

Sofia Sole Cammarota presentato il brano People help the people, di Birdy e ha incassato l’immediato gradimento anche di Morgan e di Elettra Lamborghini, chiamati a fare da coach assieme a D’Alessio. Voce soave e decisa al tempo stesso. Binomio capace di conquistare il cuore di chi di musica e talenti se ne intende.

La 16enne è iscritta al terzo anno della Saint Louis School di Milano e da uno frequenta un corso di danza moderna, dopo aver fatto classica per tanti anni. A Brindisi l’aspettano i nonni che hanno il tifo per lei, con il cuore impazzito di gioia.

