“Soliti ignoti”, Corrado Tarantino uno dei personaggi misteriosi

ROMA- "Sono Corrado, ho 45 anni e vengo da Carovigno in provincia di Brindisi": si è presentato così Corrado Tarantino, il presidente del Consorzio di Torre Guaceto, il personaggio misterioso numero otto che il concorrente Piero da Pescara ha abbinato alla sua attività durante il game show di Rai Uno più seguito dagli italiani, Soliti Ignoti, condotto da Amadeus.

Tra gli otto personaggi misteriosi della puntata di questa sera, 23 gennaio, tra cui chi alleva cavalli da corsa, chi ha condotto tre festival di Sanremo (Gabriella Farinon), chi prepara grissini all’acqua, chi fa magie con il tè, serenate in gondola e chi fa il capo cantiere, c’era anche Corrado Tarantino, presidente del Consorzio di Torre Guaceto: il suo passaporto aveva un valore di euro 23mila e per il concorrente non è stato necessario ascoltare i tre indizi, per abbinare la professione di dirigente di una riserva naturale al personaggio.

Dopo aver incassato i 23mila euro, il concorrente Piero, Amadeus, il pubblico presente nello studio di Roma, Teatro delle Vittorie, e il pubblico da casa ha potuto ammirare l'immenso patrimonio naturalistico della Riserva attraverso le splendide immagini mandate sullo schermo, della Torre Aragonese di Guaceto e della fauna e flora che rendono unico lo spettacolo della natura, ormai di fama internazionale.