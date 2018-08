Temptation Island, Oronzo a Valentina: “Voglio stare tutta la vita con te”

CAROVIGNO – Dichiarazione d’amore per la sua Valentina davanti alle telecamere di Temptation Island, il reality di Canale 5: Oronzo Carinola, 29 anni, originario di Carovigno, ha ammesso di aver superato la “malattia delle donne” e di aver cambiato occhiali da sole scegliendo quelli con lenti trasparenti a prova di controllo dello sguardo. “Voglio stare tutta la vita con te”. Si sposeranno.

Il lieto fine

L’happy end è stato trasmesso ieri sera sulla rete del gruppo Mediaset, a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni del programma estivo prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi. Lui ha capito di volere solo una donna: la fidanzata Valentina De Biasi conosciuta undici anni fa. E ha deciso di mettersi in riga. Felici e contenti si sono mostrati a Filippo Bisciglia, il conduttore del reality, primo testimone delle tribolazioni vissute dalla coppia. Perché Oronzo, bersagliato sui social per il suo comportamento, ha detto più volte davanti alle telecamere di essere sensibile al fascino femminile.

La confessione

“Ho un grande difetto che non riesco a gestire: mi piacciono tantissimo le donne, che ci posso fare? So che sbaglierò al cento per cento ma tanto Valentina mi perdona“, ha dichiarato il giovane di Carovigno prima dell’inizio di Temptation Island. Confessione che ovviamente ha scatenato le reazioni del pubblico, soprattutto quelle delle ragazze, e che hanno fatto arrabbiare parecchio Valentina, tanto che la giovane ha deciso di abbandonare il programma dopo una settimana di permanenza nel villaggio. Entrata fidanzata e uscita single.

L’amore, alla fine, ha vinto. Oronzo ha fatto “mea culpa” ed è corso a riprendersi la sua “Vale”. Felici e contenti, insieme. Lieto fine della storia a prova di reality televisivo. E nozze in vista.

