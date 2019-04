A Torre Pozzelle le riprese del "Pinocchio" di Matteo Garrone

OSTUNI – La prima giornata di riprese era fissata per ieri sabato 20 aprile, la seconda è stabilita per il 6 maggio. E anche quel giorno, sino a 200 metri largo dalla scogliera, il tratto di mare antistante Torre Pozzelle sarà interdetto alla navigazione per consentire di girare alcune scene del film “Pinocchio” del regista Matteo Garrone.

L’autorizzazione è stata chiesta alla capitaneria di Porto di Brindisi dalla società Archimede Srl di Roma, che potrà usufruire del vasto specchio acqueo dalle 8 del mattino alle 16, meteo permettendo. Si presume che sarà il mare di Ostuni, dunque, a fare da scenario alla parte della celeberrima opera di Collodi in cui la balena ingoia Pinocchio.

Chissà come ricostruirà questa scena Matteo Garrone. Il cast del film della casa di produzione Archimede, con Rai Cinema e la francese La Pacte, e co-finanziato dall’Apulia Film Commissione Fund con 267mila euro, è d’eccezione: i protagonisti sono infatti il premio Oscar Roberto Benigni (Geppetto), Gigi Proietti (Mangiafuoco), Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini (il Gatto e la Volpe) e Matilde De Angelis (la Fata dai capelli turchini).

A Sinalunga in Toscana la prima ripresa del film del regista del recente e premiatissimo “Dogman”, mentre gli altri set sono nel Lazio e in Puglia, e proprio tra Polignano a Mare, Ostuni ed altre località meno note Garrone e la sua troupe lavoreranno per sei settimane.