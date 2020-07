Ostuni torna a popolarsi di vip, fra cantanti ed ex campioni del mondo

OSTUNI – Ostuni torna a popolarsi di vip. Superato il periodo buio del lockdown, volti noti di musica, sport e spettacolo hanno scelto la Città Bianca come meta delle vacanze estive. Lo scorso fine settimana (fra sabato 4 e domenica 5 luglio) sono stati avvistati per le vie del centro storico la cantante Elodie, in compagnia di di mr.Ketra e Takagi, i campioni del mondo 2006 Fabio Grosso e Gianluca Zambrotta e l’ex attaccante di Juventus e Milan, Alessandro Matri, in compagnia della moglie, la bellissima Federica Nargi, con figli al seguito.

La famiglia Matri ha pernottato in un resort della zona. Sul profilo Instagram della Nargi sono state pubblicate foto (con il like di Bobo Vieri) di una gita ad Alberobello e di momenti di relax nella piscina della struttura alberghiera. Ma non finisce qui, perché, come annunciato dal sindaco Guglielmo Cavallo sul suo profilo Facebook, in questi giorni è passata da Ostuni anche la modella e food creator Michela Coppa (foto in basso).

L’estate ostunese, insomma comincia a entrare del vivo. Domenica sera, prima della festa religiosa in onore della Madonna della Stella, si è svolto uno spettacolo pirotecnico” in tutta sicurezza”, assicura il primo cittadino.