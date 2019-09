Sciopero mondiale per il Clima, incontro pubblico con le associazioni

BRINDISI - Il 27 settembre si svolgerà il terzo sciopero mondiale per il Clima e, in vista di questo importante evento, Fridays For Future Brindisi invita tutte le associazioni della provincia a dare il loro contributo e fare fronte comune per affrontare l’emergenza climatica sempre più evidente.

Giovedì 12 settembre alle ore 16 si svolgerà presso la sede del Csv Poiesis (piazza A. Di Summa, presso ex ospedale) un incontro per avviare un percorso comune e programmare l’informazione e le azioni tese a contrastare i cambiamenti climatici.

"Gli effetti del riscaldamento globale sono ormai sempre più evidenti anche in Italia e le azioni da mettere in campo per contrastarli non sono più rinviabili. Le promesse fatte dopo la firma dell'Accordo di Parigi, devono ancora trasformarsi in azioni e la strada sembra lunga e tortuosa", si legge in una nota di presentazione dell'evento.

"La nostra città si trova in un’area ad elevato rischio ambientale e l’impegno verso la decarbonizzazione, intesa come riduzione di tutti i gas climalteranti, deve coinvolgere tutti. Si prega di dare conferma della partecipazione per poter organizzare la sala scrivendo a fridaysforfuturebrindisi@gmail.com".