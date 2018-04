L’hip hop dei fratelli Gargarelli conquista Ballando di Milly Carlucci

BRINDISI – L’hip hop dei fratelli brindisini Christian, Marcello e Stefano Gargarelli ha conquistato la giuria “popolare” e “social” di Ballando, lo show del sabato sera in onda su Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, e ha consegnato al trio il biglietto per l’accesso alla finale.

L’esibizione

I ragazzi hanno ballato di fronte ai giurati “tecnici”, sotto la presidenza di Carolyn Smith, e hanno ottenuto il maggior numero di “like” su Instagram, sotto forma di cuoricini, nello scontro diretto con una ballerina molisana, Marcella Sammartino. La decisione sul vincitore della sfida è stata rimessa al social. Ed è stata una valanga di cuori, in segno di approvazione, una marea di applausi.

Electro Swing, il titolo del pezzo, aveva già rapito Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith sotto lo sguardo emozionato dei genitori Gennaro Gargarelli, titolare a Brindisi di negozi alimentari, e Melania Di Ciocco. Perfettamente sincronizzati, espressivi, padroni del palco, oltre che eleganti.

E’ stata la mamma a indirizzare i suoi tre figli alla danza: prima Christian e Marcello, poi il piccolo Stefano. Pensare che i “grandi” non credevano che Stefano potesse tenere il ritmo dei passi: “All’inizio eravamo un po’ scettici perché i passi dell’hip hop sono difficili per un bambini, è necessaria coordinazione”, ha raccontato il maggiore alla padrona di casa, Milly Carlucci. Ma il ballo è fattore presente nel Dna dei fratelli Gargarelli e il piccolo Stefano ne ha dato dimostrazione.

Il tifo da Brindisi

A fare il tifo per i tre ballerini, in prima fila la maestra Sabrina Todisco: li ha seguiti fin dall’inizio, scoprendo il loro talento naturale, per poi firmare le coreografie presentate dai fratelli Gargarelli. “Farò di tutto per rivedervi a Ballando”, ha detto Mariotto. L’altro componente della giuria tecnica, Selvaggia Lucarelli, ha scherzato, dopo aver fatto i complimenti al trio: “Anche io ho due fratelli, ma alla vostra età come passatempo ci menavamo”.

Gallery