Grave carenza di sangue negli ospedali della provincia: "Venite a donare"

BRINDISI - Il Centro trasfusionale di Brindisi è alle prese con una grave carenza di sangue nell’ospedale Perrino e negli altri ospedali della provincia e lancia un appello ai donatori. Serve sangue di tutti i gruppi.

La criticità si presenta in tutte le regioni in particolare durante il periodo estivo. E’ necessario un maggiore impegno di tutti per ripristinare e aumentare le disponibilità di sangue per la crescente incidenza di politraumi ed interventi in regime di urgenza, unita al mantenimento del fabbisogno trasfusionale per i pazienti trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, e pazienti domiciliari.

Invitiamo chiunque sia nelle condizioni di donare a presentarsi presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino già a partire dal pomeriggio di oggi e aderire alle raccolte straordinarie organizzate costantemente dalle Associazioni Avis, Fidas, Fratres presenti nella provincia. E’ necessario coinvolgere tutti i donatori, abituali e potenziali, per far comprendere che donare è un gesto di generosità che può salvare la vita di un’altra persona.

Per donare è necessario avere età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso maggiore di 50 kg e non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15 giorni. Si può donare anche dopo aver fatto una colazione leggera un’ora prima del prelievo. Per informazioni contattare il numero telefonico 0831 537274.