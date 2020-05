Appuntamento con la donazione del sangue domenica 24 maggio a Oria e Mesagne.

Oria

Avis Comunale Oria ringrazia i soci donatori che, nel corso delle tre date programmate in piena emergenza Covid-19, hanno risposto con grande senso di responsabilità agli appelli dell’associazione. Anche grazie al loro contributo è stato possibile garantire l’attività trasfusionale e scorte di sangue a livello provinciale.

Avis informa che all’interno della fase 2 e fino a nuove disposizioni si continueranno a rispettare le misure di sicurezza adottate finora, tutelando il donatore, evitando l'assembramento di persone e cercando allo stesso tempo di diminuire i tempi di attesa. Anche domenica 24 maggio, quindi, la raccolta sarà gestita su prenotazione, organizzando i flussi di donatori in intervalli di 30 minuti dalle 8 fino alle 11:30.

Abbiamo già organizzato le prenotazioni ricevute, sono ancora disponibili alcuni posti. È possibile prenotarsi al numero 334 9072180. L’invito è rivolto, in particolare, ai giovani e alle persone in buono stato di salute. Avis ricorda che i potenziali donatori possono consumare una leggera colazione, a base di caffè, the o camomilla, preferibilmente non zuccherati, e fette biscottate o frutta fresca. L’assunzione di latte e derivati, così come di brioche/cornetti e altri cereali raffinati e farciti, sarà motivo di esclusione. In linea generale, non è consentita l’assunzione di Fans (farmaci dall'effetto antinfiammatorio, analgesico ed antipiretico) nei 5 giorni precedenti la donazione.

Mesagne

In questi giorni abbiamo avuto modo di riflettere sul valore della vita, ci siamo stretti in un abbraccio virtuale con tutti coloro che erano in prima linea, come medici, infermieri, personale sanitario, volontari, forze dell'ordine e tutti coloro che ci hanno assicurato i servizi essenziali.

Abbiamo espresso la nostra solidarietà a chi era in difficoltà, e tantissimi non hanno esitato ad accogliere gli appelli di Avis alla donazione di sangue, per assicurare trasfusioni a Talassemici, Leucemici, malati oncologici, emotrasfusi. Ora stanno ripartendo gli interventi chirurgici programmati, sospesi a causa del coronavirus.

Ovviamente questo comporta una maggiore richiesta di sangue. Pertanto Avis ha organizzato per domenica 24 maggio dalle ore 8 alle ore 12 una donazione di sangue presso il Centro di Raccolta Fisso dell'Ospedale di Mesagne. Prenota la tua donazione al n. 3357437343. Dieci minuti del Tuo tempo possono salvare una vita! ti aspettiamo.