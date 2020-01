Pta di Mesagne: lunedì l'attivazione dell'ambulatorio infermieristico

MESAGNE - Sarà attivo da lunedì 13 gennaio 2020 l'ambulatorio infermieristico presso il Pta di Mesagne, ubicato presso l’ospedale di Comunità al 2° piano, previsto dal regolamento regionale n.7/2019 riguardante il modello organizzativo e di funzionamento dei presidi territoriali di assistenza.

La funzione principale dell’ambulatorio è quella di gestire al meglio le cronicità di assistiti deambulanti o trasportabili e migliorare così gli attuali percorsi assistenziali in stretta collaborazione con i medici di famiglia. Questa tipologia di servizio sarà progressivamente attivata anche negli altri Pta.

Si tratta di un ulteriore tassello nello sviluppo dell’assistenza territoriale avviato negli ultimi anni che ha visto la riconversione degli ex ospedali in centri più efficienti in grado di rispondere in maniera più appropriata ai bisogni di salute dell’utenza, con particolare riferimento alle fasce deboli.

All’ambulatorio si accede dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 12.30 previa prenotazione tramite Cup con ricetta del medico di base. Alcune delle prestazioni erogate: medicazioni, gestione drenaggi, rimozione punti di sutura, bendaggi, elettrocardiogramma, irrigazione intestinale, cateterismo vescicale. La gestione è curata direttamente dal personale infermieristico impegnato nell’erogazione delle prestazioni.

L’apertura del nuovo ambulatorio sarà ufficializzata lunedì 13 gennaio alle 12.30 con la visita del management aziendale con il dirigente delle professioni sanitarie territoriali, del direttore del distretto socio-sanitario (responsabile del Pta), della responsabile dell’ambulatorio e del personale infermieristico, i medici di Medicina Generale coinvolti nella gestione dell’ospedale di comunità e il sindaco di Mesagne.