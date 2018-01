Con crisi epilettiche ricoverata dopo 12 ore: le precisazioni dell'Asl

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Asl di Brindisi in riferimento alla vicenda della donna di 63enne giunta al Pronto soccorso del Perrino con crisi epilettiche e ricoverata dopo 12 ore.

In relazione agli articoli apparsi di recente circa l’attesa presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Perrino di Brindisi, al fine di migliorare l’informazione all’utenza e spegnere gli allarmismi, è opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Da relazione del Responsabile del Pronto Soccorso Dr. Erminio Greco, si precisa che la paziente - una donna di 63 anni - è stata accettata in codice giallo alle ore 11.47 del 21 gennaio scorso. Chiamata in visita dopo circa 20 minuti, è stata prontamente curata con terapia medica adeguata e relativa remissione della sintomatologia. Per la paziente è stata subito richiesta la consulenza specialistica, quindi sottoposta a visita e sono stati effettuati d’urgenza tutti gli esami diagnostici necessari.

Su consiglio dello specialista intervenuto la donna veniva riaffidata ai medici del Pronto Soccorso per l'osservazione clinica, atteso che non tutti i casi con la sintomatologia presentata di cui risultava affetta necessitano del ricovero in prima istanza. Durante il periodo di Osservazione, al verificarsi di una ulteriore sintomatologia (prontamente trattata), è stato disposto il ricovero nella Unita Operativa di competenza per il trattamento della patologia del caso e non in reparto diverso.

Accertata la presa in carico della paziente con terapia adeguata e successiva idonea collocazione nella unità operativa di competenza, si ritiene che le suddette precisazioni possano essere utili per una ulteriore chiarezza informativa.