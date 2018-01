Corsi per operatore socio-sanitario organizzati dalla Regione Puglia

E’ stato pubblicato l’avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi Formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario”, destinato agli enti di formazione accreditati della Regione Puglia, e che consentirà a centinaia di disoccupati di conseguire una qualifica professionale sempre molto apprezzata dal mercato del lavoro.

Nei mesi scorsi, con l’istituzione di percorsi formativi per il conseguimento della qualifica oss all’interno degli istituti scolastici ad indirizzo socio-sanitario, la Regione Puglia ha consentito e consentirà ai ragazzi che conseguiranno il diploma, di ottenere anche la qualifica, segno inequivocabile di un investimento in formazione in un settore che richiede competenze specifiche e che risulta ancora piuttosto attrattivo.

Le risorse investite sull’avviso consentiranno ai disoccupati che lo vorranno, di provare a trovare- ottenuta la necessaria qualifica- una rapida collocazione nel mercato del lavoro attraverso l’acquisizione di competenze indispensabili nel lavoro di cura delle persone, anche allo scopo di veder crescere gli standard qualitativi del sistema socio-assistenziale pugliese.