Divisione Pneumologia e Radioterapia: doppia inaugurazione al Perrino

BRINDISI - Il prossimo 27 febbraio 2018 alle ore 10.30, presso l’Ospedale Perrino di Brindisi, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della divisione di Pneumologia e della nuova dotazione tecnologica del Servizio di Radioterapia alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dei rappresentanti del Management aziendale, dei direttori delle Unità Operative e del personale coinvolto nell’attività di assistenza.

Per la prima volta Brindisi ha una Pneumologia. Per l’attivazione dei 20 posti letto si attendeva il provvedimento regionale di accreditamento, adottato nella giornata dell’8 febbraio scorso. È una novità importante per un ospedale di 2° livello come il Perrino e per un’area territoriale oggetto di vari studi che hanno evidenziato l’incidenza di patologie respiratorie e altre criticità sanitarie legate anche al contesto ambientale.

Nel mese di dicembre scorso, il Direttore Generale Giuseppe Pasqualone aveva chiesto alla Regione Puglia l’autorizzazione al trasferimento definitivo della U.O. di Pneumologia di San Pietro Vernotico a Brindisi, al fine di garantire una maggiore sicurezza delle cure e dar seguito al Piano di Riordino ospedaliero.

Nel frattempo sono stati predisposti gli interventi strutturali e tecnologici per l’ammodernamento e l’adeguamento degli ambienti al 7° piano dell’Ospedale Perrino necessari per ottenere l’accreditamento, l’ultimo tassello che mancava per l’attivazione dei posti letto della nuova Pneumologia.

L’Unità Operativa di Pneumologia, dedicata al Prof. Antonio Blasi, luminare della medicina per la cura delle malattie respiratorie originario di San Pietro Vernotico, nella dotazione di 20 posti letto ne possiede quattro di semintensiva respiratoria e due dedicati ai pazienti con problematiche neuromuscolari (Sclerosi Laterale Amiotrofica - Distrofia Muscolare ecc.). Inoltre, due letti sono dedicati e connessi alla rete OSA (Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno) territoriale per pazienti complessi. Presso la divisione sarà anche svolta attività ambulatoriale con un’ampia offerta di assistenza, consultabile in dettaglio sul sito istituzionale della ASL e sul sito dedicato www.pneumologiabrindisi.it .

Altra novità che contribuisce a migliorare l’efficacia delle cure offerte alla popolazione della intera provincia è l’installazione del nuovo acceleratore lineare Unique in Radioterapia, dopo l’acquisizione avvenuta nel mese di novembre scorso. Con la nuova attrezzatura, che entrerà in uso clinico entro il mese di marzo, sarà possibile trattare circa 40 pazienti al giorno per trattamenti ad intensità modulata, arcoterapia, stereotassici e guidati dalle immagini di elevata precisione.

Per completare l'offerta di oncologia radioterapica a supporto della chirurgia senologica e oncologica, la ASL ha già avviato le procedure per acquisire anche un acceleratore da sala operatoria per eseguire la radioterapia intraoperatoria (IORT) e che sarà disponibile nei prossimi mesi.

Entrambi gli investimenti superano la somma di 4 milioni. In questi ultimi mesi l’attività dei medici del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi e di Lecce, incaricati dalla Regione per le verifiche dei requisiti per l’accreditamento, è stata incessante, così come quella di altri dirigenti e del personale aziendale coinvolto a vario titolo nei processi di ristrutturazione e riconversione di molte strutture. Il Direttore Generale ritiene doveroso ringraziare, per l’impegno profuso e che ha consentito in poco tempo di raggiungere questo importante traguardo per la popolazione della nostra provincia, i Direttori dell’Area Tecnica Ing. Sergio Maria Rini e dell’Area Patrimonio Dott.ssa Elisabetta Esposito, il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Dr. Stefano Termite, il Direttore Sanitario f.f. Dr. Antonino La Spada, i Direttori delle Unità Operative di Pneumologia Dr. Eugenio Sabato e della Radioterapia Dr. Maurizio Portaluri, l’Amministratore Unico di Sanitaservice Dr. Flavio Roseto.