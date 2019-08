Emergenza sangue: appuntamento con la donazione nel centro di Mesagne

L'Avis di Mesagne continua nel programma di donazioni per far fronte all'emergenza sangue estiva con una donazione organizzata per Sabato 17 agosto dalle ore 18 alle ore 22 nei pressi di P.zza Orsini del Balzo nel contesto della manifestazione "Il Boccale D'oro".

Sarà l'occasione per unire la solidarietà ad un bel momento di svago nello splendido centro storico della nostra città. Non fate mancare in estate un momento da dedicare agli altri.