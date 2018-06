Emergenza sangue, a Mesagne donazione serale durante festa per S.Antonio

MESAGNE - Nuovo appuntamento con la donazione del sangue per la sezione dell’Avis “Stefano Beccarisi” di Mesagne. In occasione delle celebrazioni per Sant’Antonio da Padova, la sezione locale dell’Avis ha organizzato per mercoledì 13 giugno 2018 una speciale donazione del sangue.

A partire dalle ore 17 e sino alle 21, i volontari dell’associazione saranno presso la chiesa di Sant’Antonio ad accogliere i soci e tutti coloro che vorranno contribuire con il proprio esempio alla donazione. L’autoemoteca del Centro Trasfusionale dell’ospedale “Perrino” di Brindisi sarà nelle immediate vicinanze del plesso parrocchiale per consentire lo svolgimento delle fasi di donazione.

“Anche quest’anno – commentano dall’Avis – resta viva la collaborazione con la Parrocchia “Sant’Antonio da Padova” – commenta l’Avis – L’impegno nell’essere vicini a chi soffre, nella quotidiana convivenza con patologie ematiche rende necessario unire le forze, darsi una mano per sopperire alle croniche difficoltà nel reperire sacche da parte del Centro Trasfusionale di Brindisi”.

Per donare bisogna avere una età compresa fra i 18 ed i 65 anni, pesare almeno 50 kg, essere in buone condizioni di salute e condurre uno stile di vita senza comportamenti a rischio, non aver assunto alcun farmaco nell’ultima settimana (antidolorifici e aspirine). In occasione di donazioni serali, è richiesto arrivare alla sede consumando un pranzo leggero, evitando accuratamente i latticini. Necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.