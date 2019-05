Emergenza sangue, appuntamento con la donazione a Mesagne

MESAGNE - L’Avis “Stefano Beccarisi” di Mesagne ha organizzato per domenica 19 maggio una nuova iniziativa per la raccolta del sangue. Dalle 8 alle 12, l’appuntamento è fissato presso la sede di raccolta siti nei locali dell’ex ospedale “De Lellis”, oggi Presidio territoriale di assistenza.

"Scopo dell’Avis, anche in questo frangente, è quello di sopperire alle mancanze dell’ospedale Perrino, costantemente preso d’assalto dalle richieste di sacche di sangue da chi soffre di patologie specifiche e dalle necessità dello stesso ospedale (per trasfusioni e operazioni chirurgiche) non può conoscere sosta".

Per donare bisogna avere una età compresa fra i 18 ed i 65 anni, pesare almeno 50 kg, essere in buone condizioni di salute e condurre uno stile di vita senza comportamenti a rischio, non aver assunto alcun farmaco nell’ultima settimana (antidolorifici e aspirine). In occasione di donazioni mattutine, è richiesto arrivare alla sede della raccolta digiuni o con al massimo un caffè zuccherato e qualche biscotto o fetta biscottata. Da evitare latte e suoi derivati. Necessario presentarsi presso la sede della donazione muniti di tessera sanitaria.