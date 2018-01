Grave emergenza sangue al Perrino: "Chi può vada a donare al più presto"

BRINDISI - Gravissima emergenza sangue al Centro trasfusionale dell'ospedale "Perrino" di Brindisi. A segnalarlo il presidente Avis Comunale di Brindisi, Ferdinando Dragone in una nota stampa. “Serve sangue dei gruppi 0 ed A, sia positivo che negativo - si legge ancora nella nota - chiunque sia nelle condizioni di poter donare potrà farlo anche oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17. Si può donare dopo aver pranzato regolarmente, l'essenziale è che siano trascorse tre ore dal pasto”.

Nel tardo pomeriggio anche la Asl di Brindisi ha diramato una nota. "Il Centro Trasfusionale di Brindisi comunica la situazione di grave carenza di sangue nell’Ospedale Perrino e negli altri ospedali della provincia e lancia un appello ai donatori. Serve sangue di tutti i gruppi".

"Per donare è necessario avere età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso maggiore di 50 kg e non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15 giorni. Si chiede inoltre di far girare l’appello perché la notizia raggiunga più persone. Invitiamo anche Enti, Istituzioni e Aziende a divulgare l’appello all’interno delle realtà lavorative. Per informazioni contattare il numero telefonico 0831 537274".